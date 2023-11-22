22 ноября, 09:19
Нагорно-карабахский конфликт

Алиев не видит препятствий для подписания мирного договора с Ереваном

Президент Азербайджана отметил, что страна готова к нормализации отношений с Арменией

БАКУ, 22 ноября. /ТАСС/. Никаких препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая замглавы МИД Великобритании Лео Докерти.

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"Президент Ильхам Алиев отметил, что каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Армений больше нет. Он подчеркнул, что Баку поддерживает региональную мирную повестку, Азербайджан готов к диалогу с Арменией по мирному договору и нормализации отношений между двумя странами", - приводит подробности встречи пресс-служба азербайджанского лидера.

Докерти, в свою очередь, выразил готовность Великобритании поддержать мирный процесс между Баку и Ереваном.

21 ноября МИД Азербайджана выступил с заявлением о готовности Баку начать прямые переговоры с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором.

Замглавы британского МИД прибыл в Азербайджан 22 ноября. Ранее он посетил Армению и Грузию. 

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыНагорно-карабахский конфликт
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