Алиев не видит препятствий для подписания мирного договора с Ереваном

Президент Азербайджана отметил, что страна готова к нормализации отношений с Арменией

БАКУ, 22 ноября. /ТАСС/. Никаких препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая замглавы МИД Великобритании Лео Докерти.

"Президент Ильхам Алиев отметил, что каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Армений больше нет. Он подчеркнул, что Баку поддерживает региональную мирную повестку, Азербайджан готов к диалогу с Арменией по мирному договору и нормализации отношений между двумя странами", - приводит подробности встречи пресс-служба азербайджанского лидера.

Докерти, в свою очередь, выразил готовность Великобритании поддержать мирный процесс между Баку и Ереваном.

21 ноября МИД Азербайджана выступил с заявлением о готовности Баку начать прямые переговоры с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором.

Замглавы британского МИД прибыл в Азербайджан 22 ноября. Ранее он посетил Армению и Грузию.