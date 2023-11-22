Правительство Молдавии предложило продлить режим ЧП еще на 30 дней

Это необходимо из-за сохраняющихся угроз национальной безопасности в связи с ситуацией на Украине и опасностью дестабилизации внутриполитической обстановки в Молдавии, считает глава МВД республики Адриан Ефрос

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии предложило парламенту продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 30 дней. Такое обращение было одобрено на заседании кабинета министров, которое транслировалось на странице правительства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Продлить режим ЧП на всей территории страны на 30 дней, начиная с 1 декабря", - говорится в документе, который зачитал глава МВД республики Адриан Ефрос. По его словам, продление чрезвычайных мер необходимо из-за сохраняющихся угроз национальной безопасности в связи с ситуацией на Украине и опасностью дестабилизации внутриполитической обстановки в Молдавии. В последний раз режим ЧП продлевали на 60 дней с 2 октября.

Молдавия живет в режиме ЧП с некоторыми перерывами с конца 2021 года. Действующий режим был введен 24 февраля 2022 года "в связи с угрозами национальной безопасности" на фоне обострения ситуации на Украине. В период действия режима ЧП Комиссия по чрезвычайным ситуациям может издавать распоряжения, обязательные к исполнению государственными и частными компаниями, а также отдельными лицами, находящимися на территории страны. Комиссия также может вводить особый режим передвижения по стране, координировать работу СМИ, запрещать проведение массовых собраний и демонстраций, а также принимать другие чрезвычайные меры.

Режим ЧП оспаривает в судебных инстанциях оппозиция, которая обвиняет контролирующую парламент и правительство проевропейскую Партию действия и солидарности в использовании чрезвычайных мер для борьбы с политическими оппонентами. Ранее, перед всеобщими выборами в местные органы власти в ноябре, решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям были отстранены от выборов тысячи кандидатов, заблокированы предоставлявшие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы.