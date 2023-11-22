22 ноября, 09:25,
обновлено 22 ноября, 09:35
Палестино-израильский конфликт

Боррель заявил, что в секторе Газа уничтожено свыше 40% жилых зданий

Погибли свыше 12 тыс. мирных жителей, в том числе 5 тыс. детей, рассказал глава внешнеполитической службы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Более 40% жилых домов в секторе Газа было уничтожено, погибли свыше 12 тыс. мирных жителей, в том числе 5 тыс. детей. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам своей поездки в Израиль и по странам Ближнего Востока с 17 по 21 ноября для обсуждения палестино-израильского конфликта.

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"Более 40% жилых домов разрушены в секторе Газа, более 12 тыс. человек погибли, из которых 5 тыс. - дети", - написал Боррель в своем блоге на сайте внешнеполитической службы ЕС. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтБоррель, Жозеп
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