Спикер парламента Армении прокомментировал отказ Еревана участвовать в мероприятиях ОДКБ

По его словам, решения о выходе из ОДКБ не принималось

ЕРЕВАН, 22 ноября. /ТАСС/. Армения не выходит из ОДКБ, такого решения не принималось. Об этом заявил журналистам спикер Национального собрания (парламента) Армении, комментируя ситуацию с отказом представителей страны участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске 22-23 ноября.

"Армения не принимала решения о выходе из ОДКБ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участия в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. От участия в мероприятиях в белорусской столице также отказались министры иностранных дел и обороны Армении. Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что не поедет на заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ в декабре. Армения, кроме того, отозвала своего посла в ОДКБ и не назначила нового.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с отказом представителей Еревана участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске заявил, что в Москве рассчитывают на продолжение работы Армении в организации.