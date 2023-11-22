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обновлено 22 ноября, 11:00
Палестино-израильский конфликт

Израиль на четыре часа приостановил боевые действия в Хан-Юнисе

Речь идет о временном промежутке с 11:00 до 15:00 мск, заявил официальный представитель военных Авихай Эдри

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля приостановила боевые действия в городе Хан-Юнис на юге Газы с 11:00 до 15:00 мск.

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Об этом заявил официальный представитель военных Авихай Эдри.

"Сегодня в течение дня, а именно - с 10:00 до 14:00 (соответствует периоду с 11:00 до 15:00 мск - прим. ТАСС), мы осуществим тактическую приостановку боевых действий в районах Джаурат эл-Лот и Батн эс-Самин города Хан-Юнис в гуманитарных целях", - написал Эдри на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Эдри добавил, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей районов Джебалия и Эш-Шуджаия города Газа будет вновь действовать до 16:00 по местному времени (17:00 мск). Маршрут пройдет по дороге Салах эд-Дин на юг анклава.

Армия обороны Израиля с 12 ноября каждый день объявляет о приостановке боевых действий в разных частях анклава в гуманитарных целях. 20 ноября военные объявили о четырехчасовом перемирии в городе Рафах на границе с Египтом, а 19 ноября - о прекращении боевых действий на четыре часа в лагере беженцев в том же населенном пункте. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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