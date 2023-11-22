22 ноября, 10:55
Палестино-израильский конфликт

БАПОР назвало перемещение жителей Газы крупнейшим переселением палестинцев с 1948 года

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам ранее сообщало, что по состоянию на 19 ноября их было зарегистрировано около 1,7 млн

БЕЙРУТ, 22 ноября. /ТАСС/. Число палестинцев, вынужденных покинуть свои дома в секторе Газа за последние недели, стало самым большим с 1948 года. С таким заявлением выступило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"За последние несколько недель мы стали свидетелями крупнейшего перемещения палестинцев с 1948 года", - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее БАПОР сообщало, что по состоянию на 19 ноября около 1,7 млн перемещенных лиц зарегистрировано в секторе Газа после эскалации палестино-израильского конфликта. Около 930 тыс. человек укрываются на территории 156 объектов организации в анклаве.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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