В Раде заблокировали законопроект о легализации марихуаны

Депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина отметила, что "мы учли самые вменяемые правки, но почти треть из них - 226 - это гроб"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Законопроект о легализации медицинского каннабиса (марихуаны) на Украине оказался фактически заблокированным в Верховной раде. Такое заявление сделала депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина, являющаяся инициатором законопроекта.

В своем Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) она опубликовала фотографию стопки бумаг с 882 поправками к законопроекту, которые, по ее словам, анализировали более трех месяцев. "Мы сделали так, чтобы закон заработал сразу, как только кабмин примет всю подзаконку, и чтобы пациенты уже в следующем году могли получить лекарства, - отметила Стефанишина. - Мы учли самые вменяемые правки, но почти треть из них - 226 - это гроб".

По ее словам, правки внесены фракцией "Батькивщина", лидер которой Юлия Тимошенко выступает против легализации марихуаны и хочет вместе с коллегами вынести их на рассмотрение. По мнению Стефанишиной, это делается, "чтобы истощить зал и лишить закон голосов". "Это более 400 минут времени работы Рады, а по факту два дня абсолютно бессмысленного спектакля: когда правки ставят на голосование просто для того, чтобы тянуть время и не дать закону пройти зал", - написала депутат, подытожив, что "документ о медицинском каннабисе заблокирован в Раде".

Ранее, говоря о потребностях страны, Стефанишина указывала, что минимум 6 млн украинцев с психологическим травмами и расстройствами нуждаются в лечении каннабисом. За легализацию марихуаны выступает президент страны Владимир Зеленский. Законопроект был зарегистрирован в Раде в июне 2021 года. 12 июля того же года глава государства просил парламент рассмотреть легализацию марихуаны в приоритетном порядке. На следующий день парламентарии провалили голосование. 28 июня этого года Зеленский вновь призвал депутатов легализовать лекарства на основе марихуаны, отметив, что они должны производиться на территории страны. 13 июля Рада поддержала законопроект в первом чтении. Стефанишина тогда утверждала, что второе чтение пройдет в сентябре, после чего несколько месяцев уйдут на разработку подзаконных актов.

В МИД РФ отмечали, что ситуация с наркотиками на Украине стремительно деградирует, это происходит в результате политики Киева и масштабных поставок в страну психотропных препаратов под видом гуманитарной помощи Запада.