Ассоциация жертв террора Almagor подала в суд первый иск против сделки с ХАМАС

По сведениям газеты The Times of Israel, в Almagor сообщили о требовании предоставить подробности по обязательствам, которые Израиль берет на себя в рамках соглашения с ХАМАС в отношении прекращения огня

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Израильская Ассоциация жертв террора Almagor подала в Высший суд справедливости Израиля первый иск против освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем в рамках соглашения по освобождению заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа. Об этом сообщает радио Kan.

По данным газеты The Times of Israel, в Almagor сообщили, что потребовали предоставить все подробности по обязательствам, которые Израиль берет на себя в рамках соглашения с палестинским радикальным движением ХАМАС в отношении прекращения огня, включая ограничения на сбор разведывательной информации, а также по обещанным поставкам топлива и других материалов, которые могут быть использованы ХАМАС против Израиля.

Kan отмечает, что Высший суд справедливости обычно не вмешивается в решения кабмина в сферах безопасности или международных отношений, и, как ожидается, рассмотрит все иски по ускоренной процедуре до конца дня 22 ноября. The Times of Israel предполагает, что иски будут отклонены.

Израильское правительство по итогам многочасового специального заседания в ночь на 22 ноября одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение 4 дней, после чего военная операция в анклаве возобновится. Министерство юстиции Израиля утром 22 ноября опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках соглашения.