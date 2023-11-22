МИД Ирана считает, что время в палестино-израильском конфликте играет против Израиля и США

Именно они проиграли в глазах общественного мнения по всему миру, отметил глава дипведомства Хосейн Амир Абдоллахиян

БЕЙРУТ, 22 ноября. /ТАСС/. Время в конфликте между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС играет против самого Израиля и США. Такое мнение выразил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе своей пресс-конференции по прилете в Бейрут.

"Прошедшие шесть недель палестинского сопротивления в Газе продемонстрировали, что время играет против Израиля и США. Именно они проиграли в глазах общественного мнения по всему миру", - заявил глава внешнеполитического ведомства исламской республики.

Абдоллахиян также подчеркнул, что вопрос о будущем Газы и всей Палестины нельзя решать извне. "Будущее сектора Газа и всей Палестины будет определяться только самими палестинцами", - отметил он.

Глава иранского МИД в среду прилетел в Ливан с необъявленным визитом. Информации о том, с кем он планирует встретиться в ходе своего нахождения в республике, пока не приводится. За несколько часов до прилета Абдоллахияна в Ливан прибыла делегация ХАМАС, членов которой принял у себя генсек шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла.