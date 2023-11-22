FT: США утверждают о срыве заговора с целью убийства сикхского сепаратиста в Америке

Целью был Гурпатвант Сингх Паннун - главный юрисконсульт запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость", которая поддерживает создание независимого Халистана на территории штата Пенджаб

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. США сорвали заговор с целью убийства сикского сепаратиста в Америке и выразили Нью-Дели обеспокоенность в связи с предполагаемой причастностью Индии к этому инциденту. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на лица, знакомые с делом.

По их данным, "помимо дипломатического предупреждения федеральные прокуроры США предъявили засекреченное обвинительное заключение как минимум одному предполагаемому исполнителю заговора в окружном суде Нью-Йорка".

Целью заговора, по сведениям издания, был Гурпатвант Сингх Паннун, гражданин США и Канады, главный юрисконсульт запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость". Эта базирующаяся в США группировка выступает за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан.

Министерство юстиции США рассматривает сейчас вопрос о том, стоит ли раскрывать обвинительное заключение и обнародовать обвинения или же подождать, пока Оттава завершит расследование обстоятельств убийства одного из лидеров сикхской общины Канады. Минюст США и ФБР отказались от комментариев. Совет национальной безопасности заявил, что США "не комментирует текущие вопросы правоохранительной деятельности или частные дипломатические дискуссии с нашими партнерами", заметив, что "обеспечение безопасности граждан США имеет первостепенное значение".

Как сообщалось ранее, в отношении летающих в Канаду самолетов индийской авиакомпании Air India поступили угрозы, а Гурпатвант Сингх Паннун опубликовал видео, в котором предупредил сикхов, проживающих в индийском штате Пенджаб, "не летать рейсами Air India после 19 ноября, потому что их жизни могут оказаться в опасности".

Официальный представитель МИД южноазиатской республики Ариндам Багчи заявил, что Индия примет необходимые меры безопасности в связи с подобными угрозами.