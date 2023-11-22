22 ноября, 12:32

Фермеры Молдавии вышли на акцию протеста, требуя господдержки

Аграрии из разных районов республики направляются на сельхозтехнике в Кишинев

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Молдавские фермеры начали акцию протеста с требованием увеличить поддержку аграрного сектора. Как сообщил ТАСС исполнительный директор ассоциации "Фермерская сила" Александр Слусарь, аграрии из разных районов республики направляются на сельхозтехнике в Кишинев.

"Фермеры из 20 районов направляются в Кишинев в соответствии с планом. Сегодня на окраинах столицы будет собрано порядка 200 единиц сельскохозяйственной техники. Завтра она организованно будет перемещена на Площадь Великого национального собрания, где состоится акция протеста", - сказал Слусарь. Аграрии требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года, а также падения цен на зерновые.

Этим летом фермеры на тракторах блокировали движение в центре Кишинева, а затем пригнали технику к парламенту и администрации президента. Кроме объявленных требований они настаивали на ограничениях транзита зерновых с Украины, которые, по их словам, выдавливает местную продукцию с рынка. В этой ситуации молдавское правительство пообещало оказать дополнительную помощь аграрному сектору. Тогда фермеры убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ. 

Теги:
Молдавия
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