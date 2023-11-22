Глава МИД Израиля подтвердил, что освобождение первых заложников ожидается 23 ноября

Эли Коэн не стал отвечать на вопрос о времени вступления в силу соглашения о перемирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подтвердил, что освобождение первой группы заложников, удерживаемых в секторе Газа, ожидается в четверг, 23 ноября.

"Завтра (23 ноября - прим. ТАСС) должна быть освобождена первая группа похищенных", - заявил Коэн в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

Он не стал отвечать на вопрос о времени вступления в силу соглашения и не подтвердил, что процесс освобождения похищенных начнется в четверг в 06:00 мск.

"Речь идет не о прекращении огня как таковом, но о гуманитарной паузе на четыре дня, направленной на освобождение похищенных", - ответил министр.

Ранее в среду член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что перемирие в секторе Газа вступит в силу 23 ноября в 10:00 по местному времени (11:00 по мск).