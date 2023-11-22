Недовольства разрастаются: почему Восточная Европа не хочет пускать украинские фуры

Уже третью неделю на польско-украинской границе неспокойно. Перевозчики заблокировали три основных КПП и не пропускают грузовики из-за несогласия с более выгодными условиями, которые получили их украинские коллеги. Напряженность в этом вопросе сохраняется уже многие месяцы, а география недовольства выгодным положением Украины лишь расширяется. Что требуют протестующие и как это сказывается на Киеве — в материале ТАСС

Протесты из-за льгот

В Польше с начала месяца разгорается скандал из-за протестов перевозчиков, которые заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. С 6 ноября дальнобойщики контролируют ключевые погранпереходы: "Дорохуск — Ягодин", "Краковец — Корчова" и "Рава-Русская — Гребенне". Они решили пропускать только транспортные средства, перевозящие гуманитарную и военную помощь, животных или скоропортящиеся продукты, а также легковые автомобили. Грузовики проезжают по одному в час.

Пойти на такие меры польских перевозчиков вынудил проигрыш в конкуренции с украинскими коллегами, отмечает Politico. Они требуют уравнять их права с дальнобойщиками из соседней республики, которые получили больше привилегий после начала Россией специальной военной операции. Так, в июне прошлого года Евросоюз разрешил им совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС без соответствующего разрешения и не имея международного водительского удостоверения. В марте текущего года срок действия Соглашения о либерализации грузовых перевозок был продлен до 30 июня 2024 года.

Польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом Украине, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

Поляки также обеспокоены самим количеством прибывающих с Украины фур. Как утверждают представители польской транспортной отрасли, в этом году в Польшу въехало около 900 тыс. грузовиков, притом что до украинского конфликта годовой показатель составил около 180 тыс. машин.

К тому же недовольство польских перевозчиков связано с тем, что услуги их украинских коллег дешевле. Как обращает внимание Politico, ситуация напоминает попытки западноевропейских транспортных компаний блокировать поток конкурентов из Польши, Румынии и Литвы после того, как эти страны присоединились к ЕС и снизили цены на свои услуги.

Сегодня украинские дальнобойщики перевозят грузы как внутри Польши, так и в третьи страны, что также осложняет жизнь их польским коллегам.

"У меня небольшая компания. В этом году мне пришлось сократить свой автопарк на 40%, до восьми грузовиков, потому что украинские каботажные перевозки (перевозки товаров между пунктами внутри Польши — прим. ТАСС) намного дешевле", — отметил один из организаторов протеста Яцек Сокул, имея в виду, что дальнобойщики могут забирать дополнительные грузы во время путешествий по ЕС.

Издание Myśl Polska охарактеризовало происходящее как украинско-польскую транспортную войну. По мнению бизнесмена Рафала Меклера, слова которого приводит СМИ, правящая партия Польши "Право и справедливость" (ПиС) готова "отдать последнюю рубашку" Украине, нанося ущерб своей стране.

С каждым днем напряженность лишь возрастает. Ранее стало известно, что к протестующим дальнобойщикам намерены присоединиться и польские фермеры. По данным СМИ, около 100 представителей ассоциации "Преданная деревня" планируют 23 ноября начать трехдневную акцию протеста на КПП "Медыка — Шегини".

"Фермеры пострадали одними из первых. <...> Сейчас [пострадали] транспортные компании. Вопрос в том, кто будет следующим", — заявил один из руководителей организации Лукаш Мартин.

Более того, протесты уже не ограничиваются только Польшей. Накануне проезд грузовиков через КПП "Вышне-Немецке" на границе с Украиной заблокировали словацкие автоперевозчики. Там собралась очередь из 300 грузовиков. Автобусы и легковой транспорт пропускают в штатном режиме.

Протест в поддержку польских коллег организовал Союз автоперевозчиков Словакии, который уже провел такую акцию 16 ноября. Организаторы находятся в контакте с руководством объединений автоперевозчиков Польши.

В свою очередь ассоциации грузоперевозчиков Центральной Европы обратились к Евросоюзу с просьбой расторгнуть транспортное соглашение с Киевом, которое создает неравные конкурентные условия, и вернуться к системе выдачи разрешений на перевозку грузов для компаний с Украины. Под этим обращением к Еврокомиссии, а также к министрам транспорта стран ЕС подписались руководители ассоциаций грузоперевозчиков Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии.

Удар по экономике

Из-за забастовки на выезд из Польши в сторону Украины уже возникла очередь из большегрузных автомобилей длиной в 53 км.

До этого сообщалось, что там скопилось около 2,9 тыс. грузовиков. "Конечно, это могут быть не полностью объективные данные, ведь другие грузовики могут находиться и дальше — на определенном расстоянии от границы", — сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Уже к 10 ноября, по данным "Укртрансбезопасности", на которые ссылалось украинское издание "Страна", на пропускном пункте "Ягодин — Дорохуск" в очереди стояли 4 836 машин, а за сутки проехали всего 29 фур, то есть на их пропуск должно было уйти 166 суток, подсчитал портал.

В многокилометровых очередях водители грузовиков вынуждены стоять сутками. У них начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо.

Тем временем на Украине всерьез опасаются, что эта забастовка может привести к росту стоимости логистики для украинских экспортеров и импортеров, а также увеличению цен на товары и срыву многих контрактов, пишет "Страна" со ссылкой на представителей украинских компаний и объединений.

"Это катастрофа. Если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе", — заявил изданию глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин.

Он предупредил, что дальнейшая блокировка границы приведет к проблемам для украинского импорта и экспорта, перебоям с поставками товаров, росту цен и убыткам как для перевозчиков и их заказчиков, так и для всей украинской экономики.

По его словам, украинские экспортеры начали искать альтернативные маршруты для объезда пробок из фур на границе, в том числе через Румынию. В результате расстояние, которое им приходится преодолеть, увеличивается вдвое, отметил Балин.

На фоне этих событий расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. Как рассказал "Стране" представитель одной из компаний из этой сферы, если до начала блокады доставка груза массой в 22 т из порта в польском городе Гданьск в Киев стоила около €1 тыс., то сейчас цены доходят до €4 тыс.

"Из-за больших очередей многие украинские перевозчики отказываются ехать в Польшу, а соответственно, в портах накапливается товар, который стремительно заполняет склады, и его необходимо оттуда вывозить", — сказал изданию один из перевозчиков.

Кроме того, украинская сторона обвиняет Польшу в блокировании на границе фуры с гуманитарной помощью и опасным грузом. Замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач сообщил, что Киев передает информацию об этих случаях польским коллегам из Министерства инфраструктуры и ждет ответа о том, как это соотносится с заявлениями польской стороны о беспрепятственном пересечении таких грузов.

Переговоры без результата

До сих пор попытки Польши и Украины договориться об урегулировании ситуации не увенчались успехом. Как следует из заявления Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины от 16 ноября, на польском пункте пропуска "Дорохуск" прошли трехсторонние переговоры, в которых участвовали представители украинского и польского министерств инфраструктуры, а также гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту (DG MOVE).

Представители Украины и ЕК отказались выполнять требования польских дальнобойщиков и не стали принимать решение о введении разрешений для украинских водителей на работу в ЕС.

В ходе переговоров стороны разработали решения, которые были предложены польским протестующим, но они их не согласовали.

Несколько дней спустя стало известно, что Украина готовит иски о возмещении ущерба, нанесенного блокировкой автомобильных пунктов пропуска. Владимир Балин отметил, что перед адвокатами стоит задача как можно скорее выйти из сложившихся обстоятельств и выяснить, кто в этом виноват и кто будет платить за ущерб.

"Перевозчики уже готовят иски. И есть польские юристы, которые готовы в Польше эти иски подавать к забастовщикам. Завтра вечером уже будем иметь информацию о блокировке границы: кто давал разрешение, кто спрашивал, на каких основаниях. Все это ляжет в основу исков", — сказал он.

Еврокомиссия уже предупредила власти Польши, что Брюссель может принять меры против Варшавы, если она не обеспечит свободный проезд украинских грузовиков через границу. Один из представителей ЕК отметил, что, согласно законодательству ЕС, польские власти обязаны обеспечить свободное передвижение украинских грузовиков на пограничных переходах. При этом решения по поводу санкций против Польши ЕК "пока не приняла", так как переговоры между польскими, украинскими властями и представителями грузоперевозчиков продолжаются.

Протест в вакууме

Польские дальнобойщики протестуют из-за украинских коллег далеко не впервые. До этого они выходили на аналогичную акцию в мае: тогда польская сторона приостанавливала пропуск грузовиков на украинскую территорию.

Незадолго до этого, в марте, более 200 дальнобойщиков выехали на окружную дорогу Варшавы, осложняя движение. Они также требовали восстановить выдачу разрешений для украинских перевозчиков и улучшить условия своей работы.

Аналогичная акция проходила в сентябре прошлого года в Дорохуске.

Принципиальное отличие нынешней ситуации от предыдущих состоит в том, что сегодня протесты проходят во время политического перехода в Польше. Правая партия "Право и справедливость", находящаяся у власти с 2015 года, по итогам октябрьских выборов потеряла большинство в парламенте, поэтому у оппозиции появилась возможность сформировать правящую коалицию. Впрочем, как заявил 19 ноября президент Польши Анджей Дуда, представители польской оппозиции не смогли убедить его доверить им формирование правительства. 13 ноября он назначил премьер-министром Матеуша Моравецкого, который возглавлял кабмин с 2017 года, и доверил ему право формировать новый кабмин. Согласно польской конституции, на это у него есть 14 дней.

"Этот протест оказался в вакууме принятия решений, поскольку старое правительство уходит, а новое еще не пришло к власти. Это спонтанная акция, поскольку людям просто надоело", — сказал генеральный директор группы "Польский транспорт и логистика" Мацей Вроньский, слова которого приводит Politico.

При этом он признал, что правительство не может просто умыть руки и сказать, что здесь всем управляет ЕС.

"Роль правительства — представить ЕС проблему и помочь ему найти решение, которое пойдет на пользу украинской экономике, но не нанесет вреда польской", — отметил Вроньский.

Лидия Мисник