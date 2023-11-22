22 ноября, 15:22

В МАГАТЭ призвали все страны на Ближнем Востоке присоединиться к ДНЯО

Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что необходимость "открыть ядерные объекты для комплексных инспекций" касается и Израиля тоже

ВЕНА, 22 ноября. /ТАСС/. Все страны на Ближнем Востоке, включая Израиль, должны присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и открыть свои ядерные объекты для проверок. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Неоднократно звучали призывы в адрес всех стран на Ближнем Востоке, включая Израиль, присоединиться к ДНЯО и открыть свои ядерные объекты для комплексных инспекций по проверке соблюдения гарантий", - сказал он на пресс-конференции по случаю очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция обратится в Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии с просьбами проверить наличие у Израиля ядерного оружия. Турецкий лидер отмечал, что Израиль открыто признает, что обладает ядерным оружием, но международные структуры, в частности МАГАТЭ и ООН, не проводят соответствующего расследования. 

Теги:
ИзраильГросси, Рафаэль
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