Белорусские сенаторы одобрили прекращение соглашения с Украиной о погранпунктах

Пресс-служба верхней палаты белорусского парламента сообщила, что такое решение приняли из-за многочисленных нарушений с украинской стороны

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о прекращении действия соглашения с Украиной, предусматривающий упрощение пограничного контроля двумя сторонами, из-за многочисленных нарушений с украинской стороны. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

Документ, который 1 ноября был принят в одном чтении депутатами Палаты представителей и теперь поступит на подпись президенту страны, предусматривает прекращение действия межправительственного соглашения, которое было подписано в Киеве 14 декабря 1995 года. Соглашение предполагало упрощение и ускорение мероприятий пограничного контроля обеими сторонами. Также предусматривалось проведение пограничного оформления в пункте пропуска на сопредельной стороне, однако широкого применения на границе с Украиной эта норма не получила.

В заключении комиссии Палаты представителей по национальной безопасности отмечалось, что законопроект подготовлен в связи с существенным нарушением украинской стороной условий соглашения, которое, согласно статье 60 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, дает право другой стороне договора ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия. Украинская сторона сообщила об одностороннем выходе из соглашения в конце февраля.

После того, как Киев в начале 2022 года прекратил работу пунктов пропуска на белорусской границе, в Минске неоднократно заявляли о готовности со своей стороны обеспечить передвижение людей и транспорта через границу, протяженность которой составляет 1 084 км. По данным белорусского Государственного пограничного комитета, в непосредственной близости от границы Украина сосредоточила 17 тыс. военнослужащих, ведет оборудование инженерных заграждений, в том числе минных полей. По оценке погранкомитета, общая численность группировки Вооруженных сил Украины на белорусском направлении составляет до 120 тыс. военнослужащих. Украинская сторона регулярно совершает на границе провокации, в том числе с использованием оружия, в 2022 году было зафиксировано 88 таких случаев. В целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, сформированы маневренные группы с бронетехникой и артиллерией. Руководство Госпогранкомитета заявляло, что Минск планирует увеличить численность подразделений, задействованных в охране границы с Украиной.