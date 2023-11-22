22 ноября, 14:55
Палестино-израильский конфликт

Египет и Иордания призвали использовать временное перемирие в Газе для оказания помощи

Такое заявление сделали египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси и иорданский король Абдалла II

КАИР, 22 ноября. /ТАСС/. Египет и Иордания призывают международное сообщество использовать время гуманитарного перемирия в секторе Газа для оказания помощи его населению. Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси с иорданским королем Абдаллой II в международном аэропорту Каира.

"Два лидера подчеркнули необходимость использования международным сообществом нынешнего перемирия для оказания помощи жителям Газы и смягчения гуманитарной трагедии, которую переживает сектор", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией президента Египта на официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

Теги:
ИорданияЕгипетПалестино-израильский конфликтАбдалла II (король Иордании)Сиси, Абдель Фаттах, ас-
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