Египет и Иордания призвали использовать временное перемирие в Газе для оказания помощи

Такое заявление сделали египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси и иорданский король Абдалла II

КАИР, 22 ноября. /ТАСС/. Египет и Иордания призывают международное сообщество использовать время гуманитарного перемирия в секторе Газа для оказания помощи его населению. Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси с иорданским королем Абдаллой II в международном аэропорту Каира.

"Два лидера подчеркнули необходимость использования международным сообществом нынешнего перемирия для оказания помощи жителям Газы и смягчения гуманитарной трагедии, которую переживает сектор", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией президента Египта на официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).