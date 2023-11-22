22 ноября, 15:02

Орбан заявил, что Будапешт предлагает Европе свою модель развития в противовес Брюсселю

По словам премьер-министра Венгрии, центральными элементами этой модели являются поддержка семьи вместо "гендерной политики", недопущение нелегальной миграции, низкие налоги и привлечение инвестиций как с Востока, так и с Запада

БУДАПЕШТ, 22 ноября. /ТАСС/. Венгрия предлагает странам Евросоюза свою модель развития в противовес существующей модели Брюсселя. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Цюрихе на праздновании 90-летия швейцарского консервативного еженедельника Die Weltwoche.

"Венгрия - не белая ворона, а первая ласточка", - сказал Орбан, подчеркнув, что Евросоюзу требуются перемены. "Европейский союз возглавляется Советом Европы, в который входят главы государств и правительств. Вместо этого мы видим, что все больше и больше решений принимается брюссельскими институтами, хотя там сидят бюрократы, которые должны выполнять решения политиков", - отметил премьер. По его словам, "сегодня в Европе ощущается нехватка политиков, зато бюрократы есть повсюду".

Орбан считает, что в такой ситуации на Венгрию ложится особая ответственность, поскольку страна свободна от "либеральной гегемонии", не допускает у себя нелегальной миграции и располагает стабильным правительством, получившим надежный мандат от избирателей. "У Венгрии есть время подумать о будущем Европы", - сказал он.

"Мы попытались взять на себя ответственность, разработав другую модель. То, о чем я говорил до сих пор, можно назвать брюссельской моделью Европы. То, что делаем мы, называется венгерской европейской моделью", - заявил Орбан, выдержки из выступления которого опубликовала газета Magyar Nemzet.

По его словам, центральными элементами этой модели являются поддержка семьи вместо "гендерной политики", недопущение нелегальной миграции, низкие налоги и привлечение инвестиций как с Востока, так и с Запада. "Все это отличается от западной модели, которая основана на построении общества всеобщего благоденствия", - подытожил премьер. 

Теги:
БельгияВенгрияОрбан, Виктор
© Информационное агентство ТАСС
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