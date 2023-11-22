22 ноября, 20:22
Военная операция на Украине

Президент Чехии рассказал об оценке ситуации на Украине странами Вишеградской группы

Как заявил Петр Павел, государства видят "целый ряд проблем"

ПРАГА, 22 ноября. /ТАСС/. Страны Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) реально оценивают ситуацию на Украине и видят существующие проблемы. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции по итогам встречи лидеров четырех стран регионального объединения.

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"Мы реально оцениваем ситуацию на Украине, - сказал он. - Мы видим и целый ряд проблем. Мы не находимся в плену ожиданий, которые невыполнимы".

Павел отверг мнение о принципиальных разногласиях между странами Вишеградской группы по ситуации на Украине. "В ходе наших переговоров у меня не возникло ощущения, что между нашими странами существуют диаметрально противоположные взгляды на [конфликт] на Украине, - подчеркнул президент Чехии. - Совершенно естественно, что наши взгляды в деталях отличаются, но мы все сошлись во мнении, что в наших интересах было бы, чтобы Украина добилась успеха, а Россия - нет. Мы сошлись во мнении, что нужно продолжать поддерживать Украину всеми видами помощи". 

Теги:
УкраинаЧехияСловакияВенгрияПольшаВоенная операция на УкраинеПавел, Петр
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