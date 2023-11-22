ХАМАС заявило, что во время гуманитарной паузы в Газу въедут 200-300 грузовиков с помощью

Объем помощи будет определяться пропускной способностью погранперехода, сообщил пресс-секретарь главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну

КАИР, 22 ноября. /ТАСС/. Соглашение о временном гуманитарном перемирии в секторе Газа подразумевает, что в палестинский анклав въедут как минимум 200-300 грузовиков с помощью населению, в том числе восемь бензовозов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну.

По его словам, которые приводятся в Telegram-канале ХАМАС, "объем помощи будет определяться пропускной способностью погранперехода". "Въедут как минимум 200-300 грузовиков, в том числе восемь бензовозов", - уточнил ан-Нуну.

ХАМАС рассчитывает, что гуманитарной помощью будет охвачен "весь сектор: как юг, так и север". Как отметил ан-Нуну, "соглашение подразумевает доставку медицинской помощи во все больницы в секторе Газа".

Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет. Как указали в МИД Катара, о введении режима прекращения огня будет объявлено в течение 24 часов.