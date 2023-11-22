Папа Римский помолился за мир на Святой земле

Понтифик заявил, что палестинский народ и люди из Израиля имеют право на мир

ВАТИКАН, 22 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вознес молитву за мир на Святой земле.

"Мы все ощущаем боль войн <...> После окончания Второй мировой войны бушуют в разных частях света. Когда они далеко, возможно, мы не ощущаем их так сильно. Но есть две, которые идут рядом и заставляют нас реагировать: Украина и Святая земля. То, что происходит на Святой Земле, - это очень тяжело, - сказал он в видеообращении. - Палестинский народ, народ Израиля имеют право на мир, они имеют право жить в мире, два братских народа".

"Мы молимся о мире на Святой земле. Мы молимся о том, чтобы споры решались путем диалога и переговоров, а не с горой смертей с обеих сторон. Пожалуйста, молитесь о мире на Святой земле", - заключил понтифик.

В среду Франциск сообщил, что встретился с группами родственников семей из Израиля и Палестины и назвал ближневосточный конфликт "терроризмом".