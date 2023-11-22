В БАПОР заявили, что Сектор Газа получает лишь 5% необходимой помощи

Эту помощь вынуждены распределять ее среди наибольшего числа перемещенных лиц

РАБАТ, 22 ноября. /ТАСС/. Сектор Газа получает помощь, объем которой составляет лишь 5% от потребностей населения анклава.

Об этом сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera советник по связям с общественностью Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"Только 5% от необходимой помощи в настоящее время поступает в сектор Газа", - сказал он. "Объем поступающей помощи очень мал, и мы вынуждены распределять ее среди наибольшего числа перемещенных лиц", - добавил представитель БАПОР.

"Сектор Газа живет в сложных медицинских условиях, из-за чего подвергается рискам экологических и медико-санитарных бедствий", - указал собеседник телеканала.