В Ливане заявили о возможности отстоять независимость при сохранении внутреннего единства

Ливанцы прошли "через множество испытаний" и оказались в "эпицентре региональной бури", заявил премьер Наджиб Микати

БЕЙРУТ, 22 ноября. /ТАСС/. Многолетний опыт межконфессионального сосуществования создал крепкий фундамент ливанского государства, что позволяет ему преодолевать трудные периоды в своей истории. Об этом заявил премьер-министр Ливана Наджиб Микати, выступая на торжественном собрании общественности, которое было посвящено отмечаемой в среду 80-й годовщине независимости республики.

"Мы говорим, что независимость - это не воспоминание, а реальность, и ливанцы смогут ее отстоять, только сохранив внутреннее единство и приверженность конституции, - подчеркнул премьер. - Наш народ прошел через множество испытаний, и сейчас переживает ответственный этап, оказавшись в эпицентре региональной бури, вызванной обострением арабо-израильского конфликта".

Как указал Микати, "вместо традиционного для этого дня военного парада на южных рубежах страны продолжается агрессия Израиля, чья разрушительная военная машина творит преступления против палестинского населения в Газе".

"Мы не сторонники войны, мы, ливанцы, миролюбивый народ, но терпеть посягательства на наши права и суверенитет не намерены", - отметил он, призвав сограждан к сплочению вокруг национальной армии.

Микати заявил о необходимости скорейшего преодоления политического вакуума и проведения выборов нового президента Ливана, пост которого остается вакантным с 31 октября 2022 года. 14 июня депутаты парламента Ливана в ходе голосования, которое проводилось в двенадцатый раз, не смогли избрать главу республики. Ни одному из кандидатов в президенты не удалось заручиться поддержкой 65 из 128 законодателей, необходимой для победы.

Торжественное собрание по случаю 80-й годовщины независимости проводилось на этот раз не в Бейруте, а в исторической цитадели города Рашая-эль-Вади в долине Бекаа, над которой первый президент Ливана Бишара Хури (1890-1964) и премьер-министр Риад Сольх (1894-1951) подняли в ноябре 1943 года национальный флаг.