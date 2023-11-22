В Кашмире четверо индийских военных погибли в столкновении с сепаратистами

Район Раджури с его густыми лесами и горной местностью часто используется боевиками для укрытия

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Четверо индийских военнослужащих погибли в ходе вооруженного столкновения с сепаратистами в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Индийские военные, в том числе силы спецназа, были переброшены в район Раджури вблизи линии контроля, отделяющей республику от Пакистана, после поступившей информации о проникновении туда террористов. В ходе зачистки территории боевики были обнаружены. По данным телеканала, антитеррористическая операция еще продолжается.

Как отмечает телеканал, район Раджури с его густыми лесами и горной местностью часто используется сепаратистами для укрытия. На прошлой неделе индийские силы безопасности уничтожили там одного боевика.

Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает эти обвинения.