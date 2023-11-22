22 ноября, 15:52,
обновлено 22 ноября, 17:00
Военная операция на Украине

В Белоруссии назвали СВО главным дестабилизирующим фактором в Восточно-Европейском регионе

Как заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник, одновременно "южные рубежи ОДКБ подвергаются воздействию многочисленных и разноплановых вызовов и угроз транснационального характера"

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Конфликт на Украине остается главным дестабилизирующим фактором в Восточно-Европейском регионе. Об этом по итогам состоявшегося в Минске совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

"Конфликт на Украине продолжает оставаться болевой точкой и главным дестабилизирующим фактором в Восточно-Европейском регионе", - сказал он журналистам.

Министр отметил, что одновременно "южные рубежи ОДКБ подвергаются воздействию многочисленных и разноплановых вызовов и угроз транснационального характера, таких как терроризм и экстремизм, наркотрафик, нелегальная миграция".

"В этих сложнейших геополитических условиях усилия белорусского председательства в ОДКБ были направлены на повышение сплоченности государств - членов организации, консолидацию совместных усилий по предотвращению дестабилизации в нашей зоне ответственности и укреплению безопасности ее государств-членов. Именно этим был обусловлен девиз белорусского председательства - "через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности", - заявил Алейник.

В ОДКБ, помимо председательствующей в 2023 году в организации Белоруссии, входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. 

Теги:
БелоруссияУкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация