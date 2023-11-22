В Белоруссии назвали СВО главным дестабилизирующим фактором в Восточно-Европейском регионе

Как заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник, одновременно "южные рубежи ОДКБ подвергаются воздействию многочисленных и разноплановых вызовов и угроз транснационального характера"

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Конфликт на Украине остается главным дестабилизирующим фактором в Восточно-Европейском регионе. Об этом по итогам состоявшегося в Минске совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

"Конфликт на Украине продолжает оставаться болевой точкой и главным дестабилизирующим фактором в Восточно-Европейском регионе", - сказал он журналистам.

Министр отметил, что одновременно "южные рубежи ОДКБ подвергаются воздействию многочисленных и разноплановых вызовов и угроз транснационального характера, таких как терроризм и экстремизм, наркотрафик, нелегальная миграция".

"В этих сложнейших геополитических условиях усилия белорусского председательства в ОДКБ были направлены на повышение сплоченности государств - членов организации, консолидацию совместных усилий по предотвращению дестабилизации в нашей зоне ответственности и укреплению безопасности ее государств-членов. Именно этим был обусловлен девиз белорусского председательства - "через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности", - заявил Алейник.

В ОДКБ, помимо председательствующей в 2023 году в организации Белоруссии, входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.