22 ноября, 15:53,
обновлено 22 ноября, 17:09

В ОДКБ согласовали документы по подходам к безопасности и инфобезопасности

© Наталья Таланова/ ТАСС

Как сообщили в МИД Белоруссии, согласовано порядка 20 документов

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Участники состоявшегося в Минске совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) согласовали около 20 документов, в том числе решение о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. Об этом по итогам заседания сообщил журналистам глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

"По итогам совместного заседания был подписан ряд документов в политической и военно-политической сферах, а также в области противодействия современным вызовам и угрозам безопасности. Порядка 20 документов, - сказал он. - Первый документ - заявление министров иностранных дел ОДКБ об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства, которое представляет особую важность в текущей военно-политической ситуации в регионе".

Вторым важнейшим документом Алейник назвал совместное решение Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей Совбезов о перечне дополнительных мер государств - членов ОДКБ, направленных на обеспечение информационной безопасности ОДКБ. "Данный вопрос приобретает значимость в контексте нарастающих вызовов и угроз в виртуальном пространстве", - указал министр.

"Также нами был согласован целый ряд проектов документов, нацеленных на укрепление организации и повышение безопасности ее государств-членов. Они будут предложены для рассмотрения главам государств на сессии Совета коллективной безопасности, которая состоится завтра в Минске", - проинформировал Алейник.

В ОДКБ, помимо председательствующей в 2023 году в организации Белоруссии, входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. 

Теги:
Белоруссия
© Информационное агентство ТАСС
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