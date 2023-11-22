В ОДКБ одобрили новую структуру Объединенного командования миротворческих сил

Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Руководители оборонных ведомств государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности одобрили предложения по совершенствованию составов воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (КСОР ОДКБ), миротворческих контингентов, национальных контингентов Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности и Коллективных авиационных сил ОДКБ. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.

"Одобрена новая структура Объединенного командования Коллективных миротворческих сил ОДКБ, перечень полигонов и учебных центров, выделяемых государствами - членами ОДКБ для обеспечения формирования, подготовки и слаживания Коллективных миротворческих сил ОДКБ", - отметили в белорусском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, в ходе заседания согласованы рекомендации по организации связи в группировках войск (Коллективных сил) ОДКБ и по порядку передачи материальных средств между их контингентами. Министрами обороны утверждено положение о базовой научно-исследовательской организации в области информационной безопасности вооруженных сил государств - членов ОДКБ, проинформировали в оборонном ведомстве Белоруссии.

В Минске прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совбезов государств - членов ОДКБ.