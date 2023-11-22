СМИ: кабмин Финляндии примет решение по закрытию дополнительных КПП на границе с РФ

Как сообщила газета Helsingin Sanomat, в планах кабмина перекрыть все КПП, кроме КПП "Раджа-Йоосеппи"

СТОКГОЛЬМ, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Финляндии примет решение по закрытию всех КПП, кроме одного, на границе с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

"Вице-канцлер юстиции оценил представленный сегодня проект решения и проект меморандума с точки зрения законности. Также доступен конфиденциальный меморандум по этому вопросу. Судя по документам, правовых препятствий для дальнейшей подготовки предлагаемого решения по существу нет", - приводит газета заявление Канцелярии канцлера юстиции.

По сведениям Helsingin Sanomat, правительство готово вечером принять решение о дополнительных ограничительных мерах на границе с РФ. Согласно ее данным, в планах кабмина перекрыть все КПП, кроме КПП "Раджа-Йоосеппи".

Как ранее передал телерадиоканал Yle, Пуумалайнен считает, что правительство может продолжать готовить проекты ужесточения мер на границе с Россией. Вице-канцлер юстиции не видит препятствий для дальнейшей подготовки решения относительно ситуации на границе с РФ, уточняет телерадиоканал. По словам Пуумалайнена, оценка законности принятого решения будет сделана только после того, как документы будут готовы для представления на общем заседании правительства, сообщает телерадиоканал.

Ранее вице-канцлер юстиции Финляндии отклонил предложение правительства об ужесточении ограничений на границе с РФ.