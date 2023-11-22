22 ноября, 16:46

Кабмин Чехии продлил до 3 января контроль на границе со Словакией

Необходимость продления проверок вызвана, по словам первого вице-премьера и министр внутренних дел республики Вита Ракушана, тем, что и другие соседние государства из-за наплыва нелегальных беженцев продлевают контроль на своих границах

ПРАГА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Чехии на фоне наплыва нелегалов продлило временно восстановленные с 4 октября выборочные проверки на границах со Словакией до 3 января 2024 года. Об этом сообщил на пресс-конференции первый вице-премьер и министр внутренних дел республики Вит Ракушан.

"Правительство приняло решение продлить проведение выборочных проверок на границе Чехии со Словакией до 3 января 2024 года", - сказал он. Необходимость продления проверок на чешско-словацкой границе, которые должны были завершиться в четверг, вызвана, по словам политика, тем, что и другие соседние государства из-за наплыва нелегальных беженцев продлевают контроль на своих границах.

Со времени восстановления проверок на границе со Словакией чешская полиция задержала почти 1,5 тыс. нелегалов, пытавшихся через республику проникнуть в государства Западной Европы. Были также задержаны более 50 контрабандистов, организовавших незаконное пересечение границы Чехии.

Контроль на границе со Словакией должен обеспечивать снижение числа беженцев из стран Ближнего Востока и Азии, которые нелегально проникают в Евросоюз. Проверки, как подчеркивают чешские власти, ни в коем случае не направлены против Словакии. 

Теги:
ЧехияСловакия
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