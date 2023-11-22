В ООН заявили, что в секторе Газа каждый час погибает две женщины

Как отметила заместитель генсека по вопросам женщин Сима Сами Бахус, число мирных жителей, убитых с 7 октября, вдвое больше, чем за последние 15 лет вместе взятые

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по вопросам женщин Сима Сами Бахус представила доклад, согласно которому в секторе Газа каждый час погибают две женщины, а каждые два часа погибает семь женщин.

"Число мирных жителей, убитых с 7 октября, вдвое больше, чем за последние 15 лет вместе взятые. Сейчас 67% из более чем 14 тыс. человек, убитых в секторе Газа, по оценкам, составляют женщины и дети <...>, каждый час убивают двух матерей, семь женщин - каждые два часа", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Женщины и девочки платят саму высокую цену за конфликты", - добавила Бахус. Она отметила, что ежедневно более 180 женщин вынуждены рожать без воды, обезболивающих, анестезии и медикаментов, но они "продолжают заботиться о детях, пожилых людях".

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что один ребенок умирает в секторе Газа каждые 10 минут. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщал, что более 400 детей ежедневно гибнут и получают ранения в палестинском секторе Газа, который в течение нескольких недель подвергается интенсивным обстрелам со стороны израильской армии. По словам представителя ЮНИСЕФ, Газа стала кладбищем для детей.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, которое сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.