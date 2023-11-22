22 ноября, 16:35

Ватикан назвал обмен заложниками на Ближнем Востоке "важным шагом вперед"

Кардинал Пьетро Паролин заявил, что "есть надежда" на достижение "окончательного перемирия" в регионе, передает ANSA

РИМ, 22 ноября. /ТАСС/. Достигнутая договоренность о временном перемирии и обмене заложниками между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС является "важным шагом вперед" и дарит надежду на будущее мирное урегулирование конфликта. Такое мнение выразил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

"Это очень важный шаг вперед, - приводит его слова агентство ANSA. - Если мы начнем решать этот вопрос, есть надежда, что мы сможем достичь окончательного перемирия, начала переговоров и мирного решения этого конфликта".

В среду Папа Римский Франциск сообщил, что встретился с группами родственников семей из Израиля и Палестины и назвал ближневосточный конфликт "терроризмом".

Ранее сообщалось о достижении соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара и Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет. В свою очередь канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на четыре дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. 

Теги:
ВатиканПалестинаИзраиль
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