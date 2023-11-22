Лидер французских "Патриотов" Филиппо назвал безумием ежемесячную помощь ЕС Киеву

В 2023 году Еврокомиссия реализует программу макрофинансовой помощи Украине объемом в €18 млрд, то есть по €1,5 млрд в месяц

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает безумием программу макрофинансовой помощи Евросоюза Киеву, в соответствии с которой Украина каждый месяц получает от сообщества по €1,5 млрд. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Урсула фон дер Ляйен с гордостью сообщает, что ЕС выплатил режиму Зеленского очередной ежемесячный чек на €1,5 млрд. И так каждый месяц, начиная с января. Это безумие. И это несмотря на то, что война проиграна и что эта страна глубоко коррумпирована", - отметил политик.

В 2023 году Еврокомиссия реализует программу макрофинансовой помощи Украине объемом в €18 млрд, то есть по €1,5 млрд в месяц. 20 июня ЕК призвала страны Евросоюза внести дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года. Как сообщил ранее глава Европейского совета Шарль Мишель, на саммите ЕС в конце октября в Брюсселе идею выделения дополнительных бюджетных взносов от стран Евросоюза для Украины заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще ряд государств. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты.