22 ноября, 16:54
Военная операция на Украине

Лидер французских "Патриотов" Филиппо назвал безумием ежемесячную помощь ЕС Киеву

В 2023 году Еврокомиссия реализует программу макрофинансовой помощи Украине объемом в €18 млрд, то есть по €1,5 млрд в месяц

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает безумием программу макрофинансовой помощи Евросоюза Киеву, в соответствии с которой Украина каждый месяц получает от сообщества по €1,5 млрд. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Урсула фон дер Ляйен с гордостью сообщает, что ЕС выплатил режиму Зеленского очередной ежемесячный чек на €1,5 млрд. И так каждый месяц, начиная с января. Это безумие. И это несмотря на то, что война проиграна и что эта страна глубоко коррумпирована", - отметил политик.

В 2023 году Еврокомиссия реализует программу макрофинансовой помощи Украине объемом в €18 млрд, то есть по €1,5 млрд в месяц. 20 июня ЕК призвала страны Евросоюза внести дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года. Как сообщил ранее глава Европейского совета Шарль Мишель, на саммите ЕС в конце октября в Брюсселе идею выделения дополнительных бюджетных взносов от стран Евросоюза для Украины заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще ряд государств. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация