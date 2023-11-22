22 ноября, 16:55

В Чехии заявили, что прогноз о конфликте НАТО с РФ нельзя воспринимать как неизбежное

Между тем Петр Павел сказал, что НАТО воспринимают Россию как угрозу номер один в Европе

ПРАГА, 22 ноября. /ТАСС/. Аналитический прогноз Германского совета по международным отношениям с выводами, что у НАТО имеется несколько лет на подготовку к конфликту с РФ необходимо воспринимать как предупреждение, а не как нечто неизбежное. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Праге президентского саммита стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша).

"Эти анализы необходимо воспринимать как реалистичное предупреждение, а не то, что действительно должно произойти, - сказал президент", - заявил он.

"Действительно, очень многое связано с тем, каким будет итог конфликта на Украине. Как он окончится для Украины, как окончится для России", - сказал Петер Павел и добавил, что главный вопрос состоит в договоренности между странами Европы о безопасности на континенте.

Между тем Павел сказал, что НАТО воспринимают Россию как угрозу номер один в Европе. "Из этого делается вывод, что нужно реально готовиться [к ответу] на эту угрозу. Все армии серьезно воспринимают эту угрозу. Все армии готовятся к тому, что может произойти конфликт высокой интенсивности в Европе. После того, что происходит на Украине, мы не можем его исключить. Все страны воспринимают это совершенно серьезно. Это отражается не только в размерах сумм, направляемых на цели обороны… Мы все в НАТО воспринимаем серьезно [угрозу конфликта], но совершенно точно его не желаем", - отметил президент Чехии. 

Теги:
УкраинаЧехияРоссияПавел, Петр
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация