В Чехии заявили, что прогноз о конфликте НАТО с РФ нельзя воспринимать как неизбежное

Между тем Петр Павел сказал, что НАТО воспринимают Россию как угрозу номер один в Европе

ПРАГА, 22 ноября. /ТАСС/. Аналитический прогноз Германского совета по международным отношениям с выводами, что у НАТО имеется несколько лет на подготовку к конфликту с РФ необходимо воспринимать как предупреждение, а не как нечто неизбежное. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Праге президентского саммита стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша).

"Эти анализы необходимо воспринимать как реалистичное предупреждение, а не то, что действительно должно произойти, - сказал президент", - заявил он.

"Действительно, очень многое связано с тем, каким будет итог конфликта на Украине. Как он окончится для Украины, как окончится для России", - сказал Петер Павел и добавил, что главный вопрос состоит в договоренности между странами Европы о безопасности на континенте.

Между тем Павел сказал, что НАТО воспринимают Россию как угрозу номер один в Европе. "Из этого делается вывод, что нужно реально готовиться [к ответу] на эту угрозу. Все армии серьезно воспринимают эту угрозу. Все армии готовятся к тому, что может произойти конфликт высокой интенсивности в Европе. После того, что происходит на Украине, мы не можем его исключить. Все страны воспринимают это совершенно серьезно. Это отражается не только в размерах сумм, направляемых на цели обороны… Мы все в НАТО воспринимаем серьезно [угрозу конфликта], но совершенно точно его не желаем", - отметил президент Чехии.