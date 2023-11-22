22 ноября, 17:18

США поделились с Индией данными об угрозах в области терроризма и преступности

Представитель МИД южноазиатской республики Ариндам Багчи отметил, что "материалы вызывают обеспокоенность у обеих стран"

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Вашингтон поделился с властями Индии данными о террористических угрозах и организованных преступных группировках. Об этом сообщил журналистам представитель МИД южноазиатской республики Ариндам Багчи.

"В ходе недавних дискуссий о сотрудничестве Индии и США в области безопасности американская сторона поделилась некоторыми сведениями, касающимися связей между организованной преступностью, торговцами оружием, террористами и другими", - сказал он, не раскрыв деталей.

По словам Багчи, "эти материалы вызывают обеспокоенность у обеих стран, и они решили принять необходимые меры". "Индия серьезно относится к таким материалам, поскольку они также затрагивают интересы нашей национальной безопасности", - указал он.

10 ноября в Нью-Дели состоялись консультации в формате "два плюс два" - госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин встретились со своими коллегами Субраманьямом Джайшанкаром и Раджнатхом Сингхом. 

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