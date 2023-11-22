22 ноября, 16:49,
обновлено 22 ноября, 17:17
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: число погибших в Газе с 7 октября возросло до 14 532

Как сообщил телеканал, среди жертв около 6 тыс. детей и примерно 4 тыс. женщин

КАИР, 22 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 14 532 человека погибли в секторе Газа с 7 октября. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу властей палестинского анклава.

По ее сведениям, среди жертв около 6 тыс. детей и примерно 4 тыс. женщин.

По меньшей мере 7 тыс. человек в секторе Газа все еще числятся пропавшими без вести после обстрелов со стороны израильских ВС, сообщил Al Jazeera.

По его сведениям, среди них около 4,7 тыс. - дети и женщины.

Ранее сообщалось о более чем 6 тыс. пропавших без вести. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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