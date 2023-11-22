Минск поддержал приоритеты казахстанского председательства в ОДКБ

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник отметил, что белорусские приоритеты в ОДКБ также нацелены на долгосрочную перспективу

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Белоруссия будет содействовать реализации направлений деятельности, которые обозначил Казахстан на время своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в следующем году. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник по итогам состоявшегося в Минске совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ.

"Хотел бы отметить, что заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нургалиевич Нуртлеу представил сегодня на заседании краткую информацию о приоритетных направлениях деятельности в период председательства в ОДКБ Республики Казахстан в 2024 году. Мы их, безусловно, поддерживаем и будем всячески содействовать в их реализации", - сказал Алейник.

Он отметил, что "ряд белорусских приоритетов [в ОДКБ] также нацелен на долгосрочную перспективу". "Надеемся, что это найдет отражение в программе работы последующих председательств", - сказал министр.

В ОДКБ, помимо председательствующей в 2023 году в организации Белоруссии, входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.