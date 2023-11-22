22 ноября, 17:40

Минск поддержал приоритеты казахстанского председательства в ОДКБ

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник отметил, что белорусские приоритеты в ОДКБ также нацелены на долгосрочную перспективу

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Белоруссия будет содействовать реализации направлений деятельности, которые обозначил Казахстан на время своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в следующем году. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник по итогам состоявшегося в Минске совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ.

"Хотел бы отметить, что заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нургалиевич Нуртлеу представил сегодня на заседании краткую информацию о приоритетных направлениях деятельности в период председательства в ОДКБ Республики Казахстан в 2024 году. Мы их, безусловно, поддерживаем и будем всячески содействовать в их реализации", - сказал Алейник.

Он отметил, что "ряд белорусских приоритетов [в ОДКБ] также нацелен на долгосрочную перспективу". "Надеемся, что это найдет отражение в программе работы последующих председательств", - сказал министр.

В ОДКБ, помимо председательствующей в 2023 году в организации Белоруссии, входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. 

Теги:
БелоруссияКазахстан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация