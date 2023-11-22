22 ноября, 17:31
Cаммит G20

Шольц заявил, что на саммите G20 призвал положить конец конфликту на Украине

Он обратился к Владимиру Путину с призывом "прекратить нападение и вывести войска"

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что во время онлайн-саммита "Большой двадцатки" (G20) призвал положить конец военному конфликту на Украине. С таким утверждением он выступил в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Шольц указал на то, что глава РФ Владимир Путин "впервые принял сегодня в видеоконференции глав государств и правительств стран G20" с начала конфликта на Украине.

"Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил нападение на Украину и вывел войска с территории Украины, с тем чтобы эта война, наконец, завершилась", - отметил он.

Канцлер также указал на необходимость "справедливого и долгосрочного мира на Украине на основе принципов Устава ООН". Шольц сообщил, что обсудил с Мелони вопросы оказания помощи Киеву. "Ясно, что мы будем поддерживать Украину так долго, сколько потребуется", - заверил Шольц.

Онлайн-саммит был организован председательствующей в этом году в G20 Индией. На нем выступил президент России Владимир Путин. Он указал на то, что происходящее на Украине - бесспорно, трагедия, и сейчас нужно искать пути для ее скорейшего прекращения. Однако, заявил Путин, это Украина, а не Россия, отказалась от ведения переговоров и закрыла себе пути для такого диалога, тогда как Москва всегда была готова к нему. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияСаммит G20Шольц, Олаф
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