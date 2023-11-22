22 ноября, 17:31

Зеленский вывел из состава ставки обвиненного в коррупции экс-главу Госспецсвязи Украины

Вместо него в состав ставки вошел вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоро

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава ставки верховного главнокомандующего обвиняемого в коррупции экс-главу Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Юрия Щиголя. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте украинского лидера.

"Вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Юрия Щиголя", - говорится в тексте документа. Вместо главы Госспецсвязи в состав ставки вошел вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

Ранее украинский кабмин уволил Щиголя с должности главы Госспецсвязи. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило ему обвинения в растрате госсредств в составе организованной группы. По данным следствия, Щиголь вместе со своим заместителем и другими должностными лицами завладели государственными средствами на сумму более 62 млн гривен ($1,7 млн).

В новость была внесена правка (21:00 мск) - передается с уточнением в заголовке и первом абзаце, верно - экс-глава Госспецсвязи. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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