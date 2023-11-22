22 ноября, 17:55
Палестино-израильский конфликт

ОДКБ выступила за создание палестинского и еврейского государств на базе резолюции СБ ООН

Конфликт должен быть урегулирован политико-дипломатическими средствами, отметил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Государства - члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступают за решение ближневосточного кризиса путем создания палестинского и еврейского государств на основе резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом по итогам состоявшегося в Минске совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

"Не обошли мы вниманием и ближневосточный кризис, высказались за прекращение кровопролития и за мирное урегулирование ближневосточного кризиса, конфликта политико-дипломатическими средствами на основе резолюции [Совета Безопасности] Организации Объединенных Наций путем создания двух государств", - сказал Алейник журналистам. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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