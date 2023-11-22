Лидеры G20 обсудили, как не допустить распространения конфликта Израиля и ХАМАС

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отметил, что не может подтвердить консенсус по "двухгосударственному решению"

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Лидеры Группы двадцати (G20) при обсуждении палестино-израильского конфликта в ходе онлайн-саммита были сфокусированы на том, как не допустить его распространения на весь регион Ближнего Востока. Об этом заявил на брифинге по итогам встречи глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

"Внимание было сосредоточено на том, как гарантировать, чтобы конфликт не распространился дальше", - сказал он.

Джайшанкар уточнил, что не все страны в ходе саммита высказались за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств. "Я не могу сказать, что был консенсус по двухгосударственному решению", - отметил глава индийского МИД.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая по итогам онлайн-саммита "двадцатки", заявил, что "решение на основе двух государств необходимо для установления стабильности в Западной Азии".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.