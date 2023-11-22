В Китае призвали СБ ООН активизировать усилия по прекращению огня в Газе

Постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь добавил, что Израиль должен прекратить любые военные операции против больниц, школ и других гражданских объектов

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН должен активизировать усилия по прекращению боевых действия в секторе Газа, чтобы избежать еще более масштабной гуманитарной катастрофы. Об этом заявил постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь.

"Мы должны активизировать усилия по содействию немедленному прекращению боевых действий, поскольку реализация [ближневосточной] резолюции <...> является первым шагом на пути к прекращению огня, смягчению ситуации <...>, необходимо немедленно и в полной мере выполнить ее [резолюцию], чтобы <...> избежать более масштабной гуманитарной катастрофы", - сказал он на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

Дипломат добавил, что Израиль должен прекратить любые военные операции против больниц, школ и других гражданских объектов. "Мы призываем Израиль как можно скорее снять блокаду сектора Газа и полностью восстановить поставки <...> воды, электричества и продуктов питания. Мы призываем к экстренному открытию большего количества каналов оказания помощи, которая идет в Газу, и в полной мере использовать пункты пропуска, в том числе "Керем-Шалом", - отметил Чжан Цзюнь.

15 ноября Совет Безопасности ООН принял мальтийский проект ближневосточной гуманитарной резолюции, направленной на помощь детям в зоне палестино-израильского конфликта. Из 15 членов СБ ООН за документ проголосовали 12 стран, США, Великобритания и Россия воздержались от голосования. Ранее Совбез отклонил поправку РФ к этой резолюции с призывом к гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий.

Документ состоит из семи пунктов, он содержит призыв к установлению длительных гуманитарных пауз и коридоров в секторе Газа "на число дней, достаточное для того, чтобы в соответствии с международным гуманитарным правом предоставить полный, оперативный безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ" для ООН и гуманитарных организаций и дать им возможность доставить предметы первой необходимости, отремонтировать критически важные объекты инфраструктуры, а также организовать поисково-спасательные работы, в том числе поиск пропавших детей в поврежденных и разрушенных зданиях. Помимо этого, гуманитарная пауза должна быть достаточной для того, чтобы провести "эвакуацию больных или пострадавших детей и их опекунов".