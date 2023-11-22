22 ноября, 18:06

МИД Казахстана заявил о продолжении курса на поступательное развитие ОДКБ

На совместном заседании стороны обсуждали военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности, заявили во внешнеполитическом ведомстве

АСТАНА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана готовы продолжить курс на поступательное развитие Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в интересах всех стран-участниц. Об этом заявил глава МИД республики Мурат Нуртлеу в ходе состоявшегося в Минске совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств - членов объединения.

"В ходе своего выступления заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Мурат Нуртлеу обозначил позицию Республики Казахстан по актуальным вопросам сотрудничества в рамках ОДКБ, выразил готовность Казахстана продолжать курс на поступательное развитие организации в интересах всех государств-членов", - сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

Согласно ее данным, в рамках заседания обсуждалась военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ и деятельность организации в межсессионный период. Отдельное внимание участников было уделено вопросам международной и региональной безопасности.

"По итогам мероприятия согласованы проекты документов для последующего рассмотрения главами государств на саммите ОДКБ 23 ноября в Минске. Министры иностранных дел ОДКБ приняли совместное заявление, в котором отмечается важность взаимодействия с целью внесения вклада в обеспечение безопасности, стабильности и мира на евразийском пространстве", - отметили в МИД Казахстана.

Очередные заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств - членов объединения пройдут в первом полугодии 2024 года в Казахстане.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В 2024 году в организации будет председательствовать казахстанская сторона. 

Теги:
КазахстанСаммит ОДКБНуртлеу, Мурат Абугалиевич
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