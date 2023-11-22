Источник: контактная группа по Газе указала на невозможность оправдания действий Израиля

Контактная группа на переговорах в Лондоне и Париже также подчеркнула "важность совместной работы по достижению прочного и всеобъемлющего мира"

АНКАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Контактная группа по ситуации в секторе Газа, в которую входят министры иностранных дел Египта, Индонезии, Иордании, Нигерии, Палестины, Саудовской Аравии и Турции, на переговорах в Лондоне и Париже подчеркнула, что "преступления Израиля" не должны быть оправданы. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в МИД Турции.

"В ходе встреч в Париже и Лондоне делегация подчеркнула важность скорейшего достижения полного и устойчивого прекращения огня в Газе и заявила, что для стран Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств приоритетным является принятие эффективных и срочных мер в этом направлении со стороны членов Совета Безопасности ООН и международного сообщества. Делегация подчеркнула настоятельную необходимость обеспечить безопасные контрольно-пропускные пункты для доставки в Газу гуманитарной помощи, продовольствия, воды, топлива и электроэнергии. Делегация подчеркнула, что преступления Израиля не должны быть оправданы на переговорах, и призвала все страны, имеющие влияние на Израиль, действовать в соответствии с нормами международного права и принять меры для достижения всеобъемлющего мира и решения о двух государствах.

Кроме того, контактная группа указала на "важность совместной работы по достижению прочного и всеобъемлющего мира".