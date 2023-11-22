Индия подтвердила возобновление в полном объеме выдачи виз канадцам после 2-месячной паузы

Глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар напомнил, что ранее приостанавливали выдачу виз из-за осложнившейся ситуации в Канаде

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что его страна возобновила выдачу гражданам Канады электронных виз, восстановив спустя два месяца в полном объеме предоставление визовых услуг. Об этом министр заявил на брифинге, посвященном итогам виртуальной встречи лидеров "Большой двадцатки", которая прошла под председательством Индии.

Ранее о принятом решении сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

"Что случилось - мы приостановили выдачу виз, потому что ситуация в Канаде осложнила возможность нашим дипломатам приходить в свой офис и делать свою работу, то есть обрабатывать визы. Ситуация со временем там стала более безопасной и улучшилась, и мы посчитали возможным постепенно возобновить предоставление визовых услуг. Как вы знаете, обычные визы уже начали выдавать по многим категориям, и тогда мы сказали, что следующим этапом будут электронные визы. Поэтому, как мне кажется, это [возобновление приема заявок на электронные визы] логичный итог этого процесса", - сказал Джайшанкар.

Индия приостановила выдачу виз канадским гражданам в полном объеме в сентябре на фоне дипломатического скандала с Канадой, в конце октября предоставление визовых услуг было восстановлено по части категорий.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству одного из лидеров сикхской общины Канады. Власти Канады сообщили о возвращении домой из Индии 41 дипломата и членов их семей после того, как Нью-Дели официально представил план по снятию дипломатического иммунитета со всех канадских дипломатов, кроме 21 диппредставителя.

Индия заявила, что канадские дипломаты вмешивались во внутренние дела республики. В МИД Индии считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют экстремистам из числа представителей сикхской общины, которые выступают за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан.