В Сухуме обсудили повестку предстоящего раунда Женевских дискуссий по Закавказью

Стороны затронули проблему свободы передвижения абхазских граждан, рассказали в МИД Абхазии

СУХУМ, 22 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба и сопредседатели Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ЕС, ООН и ОБСЕ обсудили в среду в Сухуме проведение назначенного на 5-6 декабря очередного раунда. Об этом сообщила пресс-служба МИД Абхазии.

"Ираклий Тужба провел встречу с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье - Тойво Клааром (от ЕС), Джихан Султаноглу (от ООН) и Виорелом Мошану (от ОБСЕ). Ключевой темой встречи стало обсуждение проведения очередного, 59-го, раунда дискуссий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы безопасности и стабильности в регионе, вопросы возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, не функционирующего более 10 лет, а также проблемы, связанные со свободой передвижения граждан Абхазии, и другие актуальные вопросы повестки предстоящего раунда.

Тужба возглавляет делегацию Абхазии на Женевских дискуссиях. 59-й раунд дискуссий назначен на 5-6 декабря в Женеве.

​​​​​​Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом.