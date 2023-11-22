22 ноября, 18:45
Военная операция на Украине

Мелони заявила, что ее порадовали слова Путина о необходимости мира на Украине

Президент России, выступая на онлайн-саммите G20, назвал происходящее на Украине трагедией и сказал, что нужно искать пути для ее скорейшего прекращения

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее порадовали слова президента России Владимира Путина во время онлайн-саммита G20 о том, что нужно искать пути для прекращения конфликта на Украине.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Что касается участия Путина, <...> то я услышала тот факт, что Россия хотела бы работать над мирным урегулированием. Меня радует, но думаю, что это можно быстро показать на деле <...> путем вывода войск", - утверждала Мелони в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Со своей стороны Шольц, отвечая на вопрос, что для него означает участие Путина в переговорах, отметил, что "в конечном итоге не имеет смысла гадать касательно решения российского президента [об участии]". "Это было просто, [так как] это видеоконференция", - сказал канцлер. "Тут для меня было важно то, что это была хорошая возможность, чтобы мы разъяснили, что мир на Украине под угрозой из-за того, что Россия на нее напала и что его легко можно восстановить, если Россия выведет войска", - утверждал он. "Мы и другие [участники] сделали это. Так что было также интересным то, что ему [Путину] пришлось [это] слушать", - заявил Шольц.

Онлайн-саммит был организован председательствующей в этом году в G20 Индией. На нем выступил президент России Владимир Путин. Он указал на то, что происходящее на Украине - бесспорно, трагедия, и сейчас нужно искать пути для ее скорейшего прекращения. Однако, заявил Путин, это Украина, а не Россия, отказалась от ведения переговоров и закрыла себе пути для такого диалога, тогда как Москва всегда была готова к нему. 

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияИталияРоссияШольц, ОлафВоенная операция на УкраинеМелони, Джорджа
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