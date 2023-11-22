22 ноября, 18:43

Зеленский поговорил по телефону с избранным президентом Аргентины Милеем

Они обсудили, каким образом можно развивать отношения между Украиной и Аргентиной

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем и пригласил его посетить страну.

"Я только что разговаривал с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем, чтобы поблагодарить его за четкую позицию. <...> Мы обсудили, как мы можем развивать отношения между Украиной и Аргентиной, а также связи Украины с другими странами Латинской Америки. <...> Я также пригласил избранного президента Милея посетить Украину и послать сильный политический сигнал", - написал Зеленский на странице в соцсети X (ранее Twitter). Он добавил, что обсудил с Милеем и так называемую украинскую формулу мира.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Инаугурация состоится 10 декабря.

В течение предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Своими приоритетными союзниками он называет Израиль и США. 

Теги:
АргентинаУкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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