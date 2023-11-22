Иран заявил о неизбежности новых фронтов против Израиля в случае продолжения войны

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что масштаб военных действий может расшириться, если перемирие не продлят

БЕЙРУТ, 22 ноября. /ТАСС/. Открытие новых фронтов борьбы с Израилем станет неизбежным в случае продолжения военных действий в секторе Газа. Такое мнение выразил во время своего визита в Ливан министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"<...> Если война продолжится, то открытие новых фронтов неизбежно", - отметил Абдоллахиян, слова которого приводит телеканал Al Mayadeen. "Если перемирие не будет продолжено, обстоятельства в регионе изменятся и произойдет расширение масштаба военных действий", - добавил глава иранского МИД.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору, а также отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Ранее сообщалось о достижении соглашения между ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара и Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня.