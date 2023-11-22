22 ноября, 19:45
Палестино-израильский конфликт

Постпреда Израиля при ООН попросили проявлять уважение к участникам заседания Совбеза

Гилад Эрдан подверг резкой критике представителя ЮНИСЕФ и заместителя генерального секретаря ООН по вопросам женщин

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Постоянного представителя Израиля при ООН Гилада Эрдана попросили проявлять уважение к участникам заседания Совета Безопасности (СБ) всемирной организации, после того как он выступил с резкой критикой в адрес присутствующих в зале исполнительного директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел и заместителя генерального секретаря ООН по вопросам женщин Симы Сами Бахус.

"ЮНИСЕФ на самом деле не заботят дети Газы, а [структуру] ООН-женщины не заботят женщины Газы. Иначе вы бы не молчали на протяжении последних 16 лет, когда ХАМАС правило Газой, держа ее в ежовых рукавицах. <...> Исполнительный директор Рассел, где была ваша организация на протяжении всего этого времени?" - задался вопросом Эрдан. "Вы не знали о существовании террористических летних лагерей, которые ХАМАС ежегодно устраивало в Газе, чтобы внушить детям необходимость убивать? Так много девочек и мальчиков рождались в культуре ненависти, культуре, которая восхваляет жестокость и учит детей убивать", - добавил он.

Постоянного представителя Израиля прервал постпред КНР Чжан Цзюнь, который председательствовал на заседании. "Я хотел бы напомнить, что в своем заявлении вы можете озвучивать различные точки зрения, но проявляйте уважение к выступающим, приглашенным на это заседание. Это правило, которое должны соблюдать все", - сказал он и попросил Эрдана продолжить выступление.

"Для ООН и его агентств израильские женщины - это не женщины, израильские дети - не дети, - продолжил Эрдан. - Каждое ведомство ООН выступает исключительно в поддержку палестинцев и обесчеловечивает израильтян. Такова политика [ООН]".

Ранее Эрдан призывал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша немедленно уйти в отставку ввиду непонимания "кампании массовых убийств детей, женщин и стариков", развязанной ХАМАС. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация