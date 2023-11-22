Постпреда Израиля при ООН попросили проявлять уважение к участникам заседания Совбеза

Гилад Эрдан подверг резкой критике представителя ЮНИСЕФ и заместителя генерального секретаря ООН по вопросам женщин

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Постоянного представителя Израиля при ООН Гилада Эрдана попросили проявлять уважение к участникам заседания Совета Безопасности (СБ) всемирной организации, после того как он выступил с резкой критикой в адрес присутствующих в зале исполнительного директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел и заместителя генерального секретаря ООН по вопросам женщин Симы Сами Бахус.

"ЮНИСЕФ на самом деле не заботят дети Газы, а [структуру] ООН-женщины не заботят женщины Газы. Иначе вы бы не молчали на протяжении последних 16 лет, когда ХАМАС правило Газой, держа ее в ежовых рукавицах. <...> Исполнительный директор Рассел, где была ваша организация на протяжении всего этого времени?" - задался вопросом Эрдан. "Вы не знали о существовании террористических летних лагерей, которые ХАМАС ежегодно устраивало в Газе, чтобы внушить детям необходимость убивать? Так много девочек и мальчиков рождались в культуре ненависти, культуре, которая восхваляет жестокость и учит детей убивать", - добавил он.

Постоянного представителя Израиля прервал постпред КНР Чжан Цзюнь, который председательствовал на заседании. "Я хотел бы напомнить, что в своем заявлении вы можете озвучивать различные точки зрения, но проявляйте уважение к выступающим, приглашенным на это заседание. Это правило, которое должны соблюдать все", - сказал он и попросил Эрдана продолжить выступление.

"Для ООН и его агентств израильские женщины - это не женщины, израильские дети - не дети, - продолжил Эрдан. - Каждое ведомство ООН выступает исключительно в поддержку палестинцев и обесчеловечивает израильтян. Такова политика [ООН]".

Ранее Эрдан призывал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша немедленно уйти в отставку ввиду непонимания "кампании массовых убийств детей, женщин и стариков", развязанной ХАМАС.