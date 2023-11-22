22 ноября, 19:22,
обновлено 22 ноября, 20:20
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Взрыв на мосту между США и Канадой

Что известно о взрыве на мосту между США и Канадой

AP Photo/ Michael Dwyer, архив
© AP Photo/ Michael Dwyer, архив

На Радужном мосту в районе Ниагарского водопада на границе США и Канады произошел взрыв. Погибли два человека.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

  • Взрыв раздался на американской части моста. Мэрия приграничного города Ниагара-Фолс сообщила, что "произошел некий инцидент с участием автомобиля".
  • ФБР расследует произошедшее как попытку теракта. Как сообщают источники Fox News, машина со взрывчаткой пыталась подъехать к пункту пограничного контроля. Правоохранители разыскивают второй автомобиль, который может быть связан со взрывом.
  • На месте происшествия найден чемодан, в котором может находиться взрывное устройство.
  • Оба погибших находились внутри транспортного средства. Уточняется, что сотрудник пограничной службы получил незначительные травмы.
  • Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул проинформирована о случившемся. По ее словам, представители государственных органов находятся на месте и готовы оказать помощь.
  • Оповещен о ситуации и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Оттава расценивает инцидент как серьезный, но пока не будет спекулировать относительно возможных причин случившегося.
  • Канада закрыла границу с США в районе взрыва автомобиля. Также закрыты четыре пункта пропуска на границе: Радужный мост, мост Уирпул, мост Куинстон и мост Мира. На месте происшествия видно задымление, есть повреждения в районе пограничного пункта.
  • В США сообщили, что взрыв на Радужном мосту не остановил работу аэропортов.
  • Радужный мост соединяет Канаду и США. Общая длина объекта, введенного в эксплуатацию в 1941 году, составляет порядка 440 м.
 
Теги:
КанадаСШАВзрыв на мосту между США и Канадой
© Информационное агентство ТАСС
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