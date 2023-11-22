Что известно о взрыве на мосту между США и Канадой

На Радужном мосту в районе Ниагарского водопада на границе США и Канады произошел взрыв. Погибли два человека.
ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
- Взрыв раздался на американской части моста. Мэрия приграничного города Ниагара-Фолс сообщила, что "произошел некий инцидент с участием автомобиля".
- ФБР расследует произошедшее как попытку теракта. Как сообщают источники Fox News, машина со взрывчаткой пыталась подъехать к пункту пограничного контроля. Правоохранители разыскивают второй автомобиль, который может быть связан со взрывом.
- На месте происшествия найден чемодан, в котором может находиться взрывное устройство.
- Оба погибших находились внутри транспортного средства. Уточняется, что сотрудник пограничной службы получил незначительные травмы.
- Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул проинформирована о случившемся. По ее словам, представители государственных органов находятся на месте и готовы оказать помощь.
- Оповещен о ситуации и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Оттава расценивает инцидент как серьезный, но пока не будет спекулировать относительно возможных причин случившегося.
- Канада закрыла границу с США в районе взрыва автомобиля. Также закрыты четыре пункта пропуска на границе: Радужный мост, мост Уирпул, мост Куинстон и мост Мира. На месте происшествия видно задымление, есть повреждения в районе пограничного пункта.
- В США сообщили, что взрыв на Радужном мосту не остановил работу аэропортов.
- Радужный мост соединяет Канаду и США. Общая длина объекта, введенного в эксплуатацию в 1941 году, составляет порядка 440 м.