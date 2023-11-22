22 ноября, 19:15

Байден поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины

В Белом доме заявили, что американский лидер подчеркнул важность продолжения выстраивания "прочных двусторонних отношений"

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом говорится в сообщении, распространенном журналистами пресс-пула Белого дома.

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Как отмечается в публикации, Байден поздравил Милея с победой на выборах и подчеркнул, что "важно продолжать выстраивать прочные двусторонние отношения" между двумя странами.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Инаугурация состоится 10 декабря.

В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он называет своими приоритетными союзниками Израиль и США. 

Теги:
АргентинаСШАБайден, ДжоМилей, Хавьер
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