Байден поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины

В Белом доме заявили, что американский лидер подчеркнул важность продолжения выстраивания "прочных двусторонних отношений"

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом говорится в сообщении, распространенном журналистами пресс-пула Белого дома.

Как отмечается в публикации, Байден поздравил Милея с победой на выборах и подчеркнул, что "важно продолжать выстраивать прочные двусторонние отношения" между двумя странами.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Инаугурация состоится 10 декабря.

В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он называет своими приоритетными союзниками Израиль и США.